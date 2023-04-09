Kocaeli'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 4,5 metre boyundaki teknenin, Yelkenkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Darıca Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.





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