Kocaeli'den kısa kısa

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KOCAELİ (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü, Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde törenle kutlandı.

Karamürsel Kaymakamlığı önündeki tören, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İşleyen, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti.

Teşkilatın hukukun üstünlüğünü ilke edindiğini anlatan İşleyen, "Asırlardır bozulmadan nesillere aktardığımız kutsal değerlerimizin ve zenginliğimizin bilincinde olarak milli birlik ve beraberliğimizin bekası adına her türlü suça, suçluya ve terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

İşleyen ve beraberindeki heyet, tören sonrası Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile ilçedeki şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.



- Darıca

Cevher Dudayev Parkı'ndaki törene, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap ve polisler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Darıca Şehitliği'ne de giden teşkilat mensupları, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.



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