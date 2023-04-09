Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle 288. Sokak'ta Mehmet Ö.(23) ile H.K. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K. pompalı tüfekle Mehmet Ö'ye ateş etti.

Yaralanan Mehmet Ö. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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