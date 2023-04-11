Kocaeli'de güvenlik görevlisinin dikkati tramvayın yolcuya çarpmasını engelledi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşı perona geçmeye çalışan yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaray tramvay hattı Doğukışla istasyonunda sarı çizgi kontrolü yapan güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir, tramvayın istasyona yaklaştığı esnada bir yolcunun karşı perona geçmek istediğini fark etti.

Bozdemir, yolcuyu tutarak tramvayın çarpmasını engelledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sedef Bozdemir, düzenli olarak kurumda eğitim aldıklarını belirterek, "Dikkat bizim işimizde çok fazla önem arz ediyor. Burada seyahat eden vatandaşlarımızın can güvenliği güvenlik görevlileri için çok önemli. Ben görevimi yerine getirdim. Bu durumla diğer arkadaşlarım da karşılaşsa eminim aynı davranışı yerine getirirdi. Mutluyum çünkü bir yolcumuzun hayatı kurtuldu. Yolcularımızdan isteğim; sarı çizgiyi kontrol etmeleri ve tramvaya iniş ve binişlerde daha dikkatli olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

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