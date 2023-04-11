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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı

AA

TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması start aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü içerindeki pistte düzenlenen yarışmada finale kalan 31 takım mücadele edecek.

İki kategoride yapılan yarışlarda "Hazır Araç" kategorisindeki 8 araç piste çıkarak birbirleriyle yarıştı.

Yarışmanın ikinci gününde ise "Özgün Araç" kategorisinde bulunan 23 takım piste çıkacak.

Özgün Araç kategorisinde birinci olan takıma 130 bin, ikinciye 110 bin, üçüncüye 90 bin lira, Hazır Araç kategorisinde ise birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye 60 bin lira para ödülü verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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