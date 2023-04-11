Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, farklı gramajlarda 35 paket 6,5 kilogram nargile tütünü, 19 elektronik sigara likidi, farklı markalarda 61 puro, 402 gram pipo tütünü, 601 paket sigara sarma kağıdı, 6 paket bandrolsüz kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 26 paket ısıtılmış tütün çubuğu, 4 elektronik sigara ağızlığı, 7 bin 200 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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