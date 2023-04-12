Kocaeli'de belediyenin kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de belediyenin kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

AA

Kocaeli'de belediyenin kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibeli modern sera ve sera naylonu desteğinden yararlanan üreticiler, yetiştirdikleri mahsulün kalitesinden ve veriminden memnun kaldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlatılan "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteği veriliyor.

Bu doğrultuda ilkbahar dönemi için hazırlanan 50 modern sera ve 281 çiftçiye 438 top sera naylonu, üreticiler tarafından teslim alındı.

Bununla birlikte üreticilere, şu ana kadar 120 modern sera ve 1581 çiftçiye 2 bin 438 top sera naylonu desteği sağlandı.

Proje kapsamında modern seralarda, yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi.

Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırarak, üretime katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necla Sarı Akyazı, seralarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe projesi kapsamında yaptırdıklarını belirterek, serayı teslim almalarının ardından kıvırcık ektiklerini, şu anda 3 bin kıvırcığın hasadına başladıklarını bildirdi.

Belediyenin tarıma ve çiftçilere yaptığı desteklerin çok önemli olduğuna işaret eden Akyazı, şunları kaydetti:

"Biz de bu destekten yararlandık. Büyükşehir sayesinde çok kolay bir şekilde seramızı kurduk. İki sezon kıvırcık kaldıracağız, daha sonra domates ekeceğiz. Modern seralarda sürekli ürün hasadı yapılabiliyor. Dışarıda ürün yetiştirmek çok zorlaştı. İklim değişikliği bizi de etkiledi. Kuraklık, dolu, aşırı yağmurlar ve rüzgarda ürün yetiştirmek çok zor ama serada her şey daha kontrollü oluyor. Biz burada ilaç ve kimyasal gübre kullanmıyoruz. Örtü altı üretim gerçekten çok değerli. Çiftçiyi de gerçekten kalkındırıyor. Sera naylonu olsun diğer aksamları olsun çok sağlam ve sağlıklı. Başkanımız Tahir Büyükakın'a desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Genç üretici Talha Yasin Özcan ise peyzaj teknikeri olduğunu, ayrıca peyzaj mimarlığı okuduğunu vurgulayarak, babasının da çiftçilikle uğraştığını, süs bitkisi yetiştiriciliği yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca kendilerine yetecek kadar organik sebze yetiştirdiklerine işaret eden Özcan, "İlk olarak kıvırcık ektik, gayet güzel sonuçlar aldık. Verimlilikten memnunuz. Modern seradan çok memnunuz hem önden hem yandan havalandırması var. Çok dayanıklı malzemeden yapılmış. Karda özellikle çökme ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 işçi ...
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli ...
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
YEREL HABERLER TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finali start aldı
YEREL HABERLER Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finali start ...
Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Şehit polisler için Kocaeli'de mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit polisler için Kocaeli'de mevlit okutuldu
Arkadaşını tabancayla vurarak öldüren taksici, polise teslim oldu
YEREL HABERLER Arkadaşını tabancayla vurarak öldüren taksici, polise ...
Tramvay altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı
YEREL HABERLER Tramvay altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı
Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet ...
Kocaeli'de güvenlik görevlisinin dikkati tramvayın yolcuya çarpmasını engelledi
YEREL HABERLER Kocaeli'de güvenlik görevlisinin dikkati tramvayın ...
15 yaşındaki engelli kıza cinsel istismar davasında 3 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER 15 yaşındaki engelli kıza cinsel istismar davasında 3 ...
İzmit Körfezi'nde ağlara takılan çipli kalkan yeniden denize bırakıldı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde ağlara takılan çipli kalkan yeniden ...
Kocaeli'de işçi servisi ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de işçi servisi ile çekicinin çarpıştığı ...
Kocaeli'de, Azerbaycan'ın ulusal lideri Aliyev'in doğum gününde 100 fidan dikildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de, Azerbaycan'ın ulusal lideri Aliyev'in ...
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da ...
Kocaeli'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi ...
Kocaeli'de iki ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.