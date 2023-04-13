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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Valisi Yavuz, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

AA

Kocaeli Valisi Yavuz, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Vali Yavuz, iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Asrın felaketi" diye tanımlanan büyük bir depremin ardından, Kocaeli'nin bölgeye yaptığı yardımlara değinen Vali Yavuz, Kahramanmaraş’ta 55 gün Kocaeli'yi temsil ettiğini, Kocaeli'nin her bir ferdiyle ayrı ayrı gurur duyduğunu vurguladı.

KOTO'nun ulaştırdığı yardımları anlatan Vali Yavuz, bu çalışmalarda emeği geçen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve üyelerine teşekkür etti.

Bu şehrin, valisi olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirten Vali Yavuz, "447 bin 290 gıda kolisi göndererek, neredeyse bir şehrin ihtiyacı olabilecek gıda paketini, 424 bin 352 su kolisini, 200 bin adet maskeyi, 141 bin battaniyeyi, 113 bin 572 koli giyim yardımını, 60 bin koli çocuk bezini, yaklaşık 50 bin hijyen ve temizlik malzemesini, 36 bin sobayı, 706 konteyneri, 50 prefabrik iş yerini, 5 bin civarında yatağı ve 30 bin civarında dezenfektanı, neredeyse 1350 tır yardım malzemesini bölgeye göndererek, gerek Kahramanmaraş’ta, gerek Hatay’da, gerekse diğer deprem bölgelerinde açık ara destan yazan Kocaelili hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Açıkçası deprem olur olmaz bölgeye ulaştığımızda büyük bir felaketle yüzleştiğimizi, kimileri küçümsese de çok büyük bir felaket olduğunu hep beraber gördük. 50 bin civarında kardeşimiz hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Türk Milleti çok büyük bir millet. O yüzden kurumların itibarsızlaştırılmasının hiç kimseye faydasının olmadığını, tam aksine birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının böyle dönemlerde en üst seviyeye çıkarılmasının bir kez daha çok değerli olduğunu da fark ettik. Çünkü o günler moral bozma günleri değil, eleştirme günleri değil, daha çok 'ne yapabilirim, benim katkım ne olur' sorularının sorulması gereken günlerdir. Nitekim bizler kamuda çalışan ve devletin kriz dönemlerinde hizmet etsin diye yetiştirdiği profesyonel yöneticileriz. Ama binlerce gönüllü insan hiçbir beklentisi olmadan bölgeye koştu. Sadece Allah’ın rızasını kazanmak, orada bir gözyaşı silmek ve dertleri paylaşmak için büyük bir mücadele verdi."

Daha sonra KOTO'nun katkılarıyla deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yapımı gerçekleştirilen çadır kentin tanıtım videosu izlendi.

Yenilen iftar yemeği ve İl Müftü Yardımcısı İsmail Gülşen tarafından edilen duaların ardından, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut bir konuşma yaptı.

İftar programına, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, iş insanları ve davetliler katıldı.

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