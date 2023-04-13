Kocaeli'de seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşiyle tartıştığı sırada seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın, yaralandı.



İddiaya göre, İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Topçular Viyadüğü'nde, seyir halindeki 34 ZV 0727 plakalı otomobilin sürücüsü Volkan E. ile eşi Burcu E. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Bu sırada Burcu E, seyir halindeki aracın kapısını açarak dışarı atladı.

Sürücünün ani fren yapması üzerine otomobile, Serbay S. idaresindeki 34 FLU 555 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Burcu E, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Sürücüler, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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