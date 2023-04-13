Kocaeli'de tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, tekerleği çıktığı için duran tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Dilovası rampasında, arka tekerleği çıktığı için duran F.K. idaresindeki 54 KV 704 plakalı tıra, A.A'nın kullandığı 34 BZE 68 plakalı kamyonet arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü A.A. itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.

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