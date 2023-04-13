Kocaeli'de evin bahçesine devrilen iş makinesindeki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, freni boşalan iş makinesinin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Donanma Mahallesi'nde operatör İlkay B. idaresindeki iş makinesi, freninin boşalması nedeniyle bir evin bahçesine devrildi.

Kazada, iş makinesindeki İlkay B. ile yanında bulunan Emirhan T. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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