Eskiyen spor ayakkabıları ilk günkü görünümüne kavuşturuyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayakkabı tamiri yapan Yalçın Hazer, insanların atmaya kıyamadıkları eskiyen spor ayakkabılarını yenileyerek uzun yıllar kullanmalarını sağlıyor.

Bir alışveriş merkezindeki dükkanını oğluyla işleten 52 yaşındaki Yalçın Hazer, zanaatkarların ayrıntılara gösterdikleri özen ve kullandıkları teknikler sayesinde müşterilerin ilgisiyle karşılaşıyor.

Yaklaşık 45 yıldır ayakkabıcılık sektöründe çalışan Hazer, ayakkabı tamirciliğini farklı noktaya taşıdığı dükkanında, giyilemeyecek durumdaki spor ayakkabıları orijinaline uygun restore ediyor.

Kapsamlı temizlik ve onarım sürecinin ardından ürünleri kutusundan çıktığı ilk günkü görünümüne kavuşturan Hazer ve oğlu, yenilikçi tamir yaklaşımıyla ayakkabıların uzun süre kullanılmasına imkan sunuyor.

- "Amacımız orijinal halini yakalamak"

Yalçın Hazer, AA muhabirine, mesleğe 7 yaşında İstanbul'da başladığını ve 45 yıldır ayakkabı tamir, bakım ve yenileme işiyle uğraştığını söyledi.

Şu an oğluyla işlettiği dükkanda eskiyen ayakkabıları fabrikadan ilk çıktığı hale getirdiklerini belirten Hazer, işlerinin ayakkabı tamirciliğinden farklı olduğuna dikkati çekti.

Hazer, tamirin daha çok kaba işçilik olduğunu anlatarak, "Amacımız orijinal halini yakalamak. Sökülen yeri aynı deliklerden tek tek işleyerek dikiyoruz. Daha zarif ve ince bir işçilik söz konusu." dedi.

Ayakkabı yenileme süreci hakkında bilgi veren Hazer, şöyle devam etti:

"Ayakkabıyı teslim aldığımız zaman işe temizleyerek başlarız. Daha sonra eski boya tamamen kaldırılır. Boyama ve baskı için bazı işlemler uygulanır. Değişmesi gereken parçaları varsa orijinal malzemeyle birebir değiştirilir. Son olarak özel boyalarla boyandıktan sonra müşteriye teslim edilir. Bu, yaklaşık 10 günlük bir süreç."

- Ayda 60 çift ayakkabı yeniliyorlar

Hazer, her türlü ayakkabıyı yenileyebildiklerini ama müşterilerin daha çok pahalı spor ayakkabılarını yenilettiğini aktardı.

Dünya markası ayakkabıların geldiğini ifade eden Hazer, "Biz de müşterilerimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimiz de bizden memnun. Ayakkabılarını teslim almaya geldiklerinde çok şaşırıyorlar. 'Benim ayakkabım eskiydi, bu yeni' diyen çok oluyor. Yaptığımız ayakkabıları standımıza koyuyoruz, dükkanın önünden geçenler satılık zannediyor." diye konuştu.

Hazer, çeşitli illerden de müşterilerinin bulunduğunu, ayda ortalama 50-60 çift ayakkabıyı yenilediklerini sözlerine ekledi.

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