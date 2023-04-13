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Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda konuştu:

AA

Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda konuştu:

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'yi yüksek katma değerli teknoloji üreten bir ülke haline getirmekte kararlıyız. Bunun en güzel örneklerinden biri de işte Türkiye'nin otomobili." dedi.

Bakan Varank, Ankara'dan yola çıktığı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'ne geldi.

Yarışmaya katılan öğrenciler tarafından karşılanan Varank, gazetecilere, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde Togg'un bütün AR-GE'sinin yapıldığını belirterek, üretiminin Bursa'da yapılmasına rağmen Kocaeli'nin de bu araca büyük katkıları bulunduğunu kaydetti.

Buraya Togg ile geldiğini aktaran Varank, "Türkiye'yi yüksek katma değerli teknoloji üreten bir ülke haline getirmekte kararlıyız. Bunun en güzel örneklerinden biri de işte Türkiye'nin otomobili. İnşallah bugün yarışmada genç arkadaşlarımızla onların geliştirdiği teknolojileri göreceğiz. Otonom teknolojilerde lise çağındaki, üniversite çağındaki arkadaşlarımız neler yapmışlar onları beraberce izleme fırsatımız olacak. Aynı zamanda Togg'u onlara getirdiğimiz için onların mutlu olacağına eminiz. Muhtemelen onlara da birer tur attırırız burada." diye konuştu.

Varank, mobilite teknolojilerinin gelişim ve dönüşümden geçtiğine işaret ederek, dünyada otomotiv endüstrisinin, ulaşım ve taşıma araçlarındaki mobilite eko sisteminin büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini, bunun en önemli ayaklarından birinin otonom teknolojileri, otonom sürüş teknolojileri olduğunu anlattı.

- "Otonom teknolojilerde Türkiye bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor"

Bakan Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmalarında gençlerin çığır açıcı teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğrendiklerini kaydetti.

Varank, yarışmaya 400'ün üzerinde başvuru olduğunu, 31 takımın finale kaldığını dile getirerek, otonom teknolojilerde Türkiye'nin bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Bu yarışmalara katılan lise ve üniversite öğrencilerinin, gelecekte Türkiye'nin en başarılı mühendisleri olacağına değinen Varank,bu mühendislerin Togg'un otonom yazılımlarında, algoritmalarında çalışacaklarını, belki hidrojen enerjili araçların otonom bir şekilde üretilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Varank, Türkiye'nin en büyük değerinin gençler olduğunun farkında olduklarının, bu yarışmalarla gençlere yatırım yaptıklarının altını çizerek, "İnşallah TEKNOFEST kuşağı da 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Togg'u şehir içinde, otoyolda kullandıklarında vatandaşların kornalara bastığını, alkışladığını, el salladığını dile getiren Varank, "Arabayı bir yere park ettiğinizde durup arabanın yanına gelip fotoğraf çektirenler var, inceleyenler var. Demek ki milletimiz Türkiye'nin bu kabiliyeti geliştirmesini yıllardır bekliyormuş. 60 yıllık hayalimiz derken, aslında biz doğru bir noktaya parmak basıyoruz. Vatandaşlarımızın bu kadar heyecan duyduğunu görmek gerçekten gurur verici. Gençlerimize de inşallah bu heyecanı yaşatacağız." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse onu tutmak için büyük bir mücadele veriyor"

Bir gazetecinin, "Olmaz diyenlere de denettirmeyi düşünür müsünüz?" sorusu üzerine Varank, şunları kaydetti:

"Tabii şimdi 'Olmaz.' diyenler bizden kaçıyor. Biz 21 yıldır Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse onu tutmak için büyük bir mücadele veriyor. Togg'la ilgili de sözlerimiz verdik. Hamdolsun onları başardık. Tabii ilk günden itibaren neler yaşadığımızı biliyorsunuz. 2019 yılında Türkiye'nin otomobilini, yine burada Bilişim Vadisi'nde tanıtmıştık. O zaman dediler ki 'Bu araçları siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz. Nerede bunların fabrikaları?' Biz fabrikanın temelini attığımızda dediler ki 'Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Aslında bu araçları İtalya'da yapıyorsunuz. Bizi kandırıyorsunuz.' dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık. Bu sefer de dediler ki 'Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde 2 araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok.' Şu anda bu araçlar, bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktasında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları, peyder pey başladı.

Bugün geldiğimiz noktada, hiçbirinden ses seda yok, herkes lal olmuş. Kimse arabayla ilgili en azından bir paylaşım yapıp da 'Tebrik ediyoruz Türkiye'nin otomobili yollara çıkmış.' diyen muhalifleri göremedik. İşte aramızdaki fark bu. Biz Türkiye'de yapmanın derdindeyiz ama muhalefet, özellikle altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu yıkmanın derdinde. Biz hangi projeyi ilan ettiysek 'Yaptırmayız.' dediler, karşı çıktılar. 'Biz bunu durduracağız.' dediler. Allah'ın izniyle aziz milletimiz, onlara bu fırsatı vermez. Türkiye'nin otomobilini nasıl yaptıysak Türkiye'yi uzay yarışına nasıl soktuysak Türkiye'nin en önemli altyapılarını Türkiye'ye nasıl kazandırdıysak bundan sonra da verdiğimiz sözleri Allah'ın izniyle tutmaya devam edeceğiz."

Deprem bölgesindeki çalışmalardan bahseden Varank, "Zaten şu anda deprem bölgesi bizim gündemimizde, konutların temellerini atıyoruz, iş yerlerinin temellerini atıyoruz. Vatandaşlarımız bize deprem bölgesinde açıkça şunu söylüyor; 'Aman Sayın Bakanım, dikkatli olun bunlar gelirse bırakın bizim evleri yapmayı, bir daha bizim yüzümüze asla bakmazlar.' diyor. Demek ki biz vatandaşlarımızla bir güven oluşturmuşuz. Vatandaşlarımızın gönlüne, kalbine girmeyi başarmışız. İşte ben buradan tekrar söylüyorum, bakın Türkiye'nin otomobili yollarda; bir tebrik etmek, bir teşekkür etmek size bir şey kaybettirmez hatta kazandırır. Onun için susmasınlar, gelsinler bu aracı tebrik etsinler diyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, yarışmaya katılan gençlerin de Togg'u deneyimleyebileceğini aktararak Varank, "Dediğim gibi yollarda, sokaklarda, caddelerde bu aracı görenler gerçekten mutluluk duyuyor. Emin olun bizi durdurup ağlayan vatandaşlarımız var. Yani bu heyecanı, bu gururu yaşattığımız için biz hamdediyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından finale kalan takımların araçlarının bulunduğu garajları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, toplu fotoğraf çektirip araçlara imza attı.

Bakan Varank'a, Vali Seddar Yavuz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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