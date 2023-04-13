Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Robotaksi yarışmasında konuştu:

KOCAELİ (AA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geleceğin akıllı arabalarını yapacak gençlerin TEKNOFEST yarışmalarından yetiştiğini söyledi.

Bayraktar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü içerindeki pistte Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalan takımları ziyaret etti.

Yarışmacılarla sohbet eden Bayraktar, daha sonra bugünkü kategoride yarışmanın startını verdi.

Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST'in ilk yarışmasıyla başladığını belirterek, "Adım adım şimdi bu heyecan, coşku artacak ve 27 Nisan'da da inşallah tüm milletimizle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda buluşacak. Yarışma, Togg'un buraya gelmesiyle büyük bir anlam kazandı. Robotaksi yarışması, bizim ilk yıldan beri düzenlediğimiz yarışma. Giderek büyüyerek, gelişerek bugünlere geldi." diye konuştu.

Bilişim Vadisi'nin sponsorluğunda ve desteğiyle yapılan yarışmaya katılanların akıllı otonom sürüş teknolojileri üzerine çalıştığını dile getiren Bayraktar, "Bir anlamda geleceğin akıllı arabalarını yapacak genç kardeşlerimiz bu yarışmalardan yetişiyor." dedi.

Bayraktar, bunların çok hızlı arabalar olmadığını, daha akıllı arabalar olduğunu, özellikle bu yönlerin ortaya çıktığını belirterek, yarışan tüm takımlara başarılar diledi.

- "TEKNOFEST beklediğimizden çok daha büyük bir toplumsal dip dalgaya dönüştü"

TEKNOFEST'in beklediklerinden çok daha büyük bir toplumsal dip dalgaya dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, bu yıl 1 milyon öğrencinin yarışmalara başvurduğunu söyledi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun teslimat törenine katıldığını hatırlatan Bayraktar, "Orada da gördüklerimiz yine bizi gururlandırdı. Hem teçhizatından hem donanımdan radar sisteminden haberleşme sisteminden hem de üzerine koyabildiğimiz insansız platformlar açısından ülkemiz artık dünyada çığır açan, paradigma dönüştüren bir noktada. Bu sadece savunma sanayinde değil, teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında da bunun gerçekleşeceğini, tüm dünyaya damgasına vuracak daha büyük işler yapılacağını bekliyoruz artık." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, TEKNOFEST atölyelerinin gelecek dönemde hayata geçirilebileceğine yönelik açıklamasına ilişkin görüşü sorulan Bayraktar, "TEKNOFEST bizim 81 ilimizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın yürüttüğü Deneyap teknolojileri atölyeleri var. Bir taraftan oradan da öğrencilerimiz TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanıyorlar. Bizim de vakıf olarak kendi atölyelerimiz İstanbul'da 13 farklı yerde var. TEKNOFEST atölyeleri de açılmaya başlandı yavaş yavaş üniversitelerde. Bunun yanında bilim merkezleri yayılmaya başladı." şeklinde konuştu.

Bayraktar, yarışmanın düzenlendiği illerde özellikle teknoloji geliştirme anlamında çok büyük kalıcı dönüşümün olduğunu gördüklerini aktararak, "Geleceğe doğru bir projeksiyonla bakacak olursak TEKNOFEST düzenlenen illerimizden de çok büyük, bir anlamda Silikon Vadileri çıkacak diyebiliriz, bunu bekleyebiliriz. Bu çok garip olmaz." dedi.

"Kızılelma gökyüzünde uçar mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Tabii şu an onlar sürekli uçuyorlar. Test denemelerimiz, aynı zamanda eğitim faaliyetleri hem Akıncıyla hem Bayraktar TB2 ile. Ayrıca görev yapanlar da var." dedi.

"Kızılelma TEKNOFEST'te semada olacak" haberine ilişkin soru sorulan Bayraktar, "Kızılelma, TEKNOFEST'te gidecek inşallah. Sürprizleri bekleyelim." karşılığını verdi.

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