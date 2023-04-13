GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilden ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde yürüyen S.M. otomobille arkasından gelen A.Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu bacaklarından yaralandı.

Olayı gören kişi tarafından hastaneye kaldırılan S.M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan ancak daha sonra polise teslim olan A.Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Y. tutuklandı.

Öte yandan, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen S.M'nin arkasından yaklaşan otomobilden ateş açılması sonucu yakınındaki hafif ticari aracın arkasına sığınması yer alıyor.

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