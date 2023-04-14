Kapatılan Fazilet Partisi'nin Kocaeli'deki eski yöneticileri seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

KOCAELİ (AA) - Kapatılan Fazilet Partisi'nin Kocaeli'deki eski il ve ilçe başkanları, 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini bildirdi.

İzmit ilçesindeki bir restoranın salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan kapatılan Fazilet Partisi'nin eski Kocaeli İl Başkanı Orhan Atabay, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara da acil şifalar diledi.

Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya yapılan zulmü telin ettiklerini ifade eden Atabay, oradaki Müslümanların yanında olduklarını ramazan ayında ibadetlerini engelleyen İsrail'i de en güçlü şekilde kınadıklarını dile getirdi.

Fazilet Partisi'nde ilçe başkanlığı ve il başkanlığı yapan ve milli görüş inancını taşıyan kendilerinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için düşüncelerini paylaşmak istediklerini dile getiren Atabay, "Küresel güçler başta olmak üzere, PKK terör örgütünün, FETÖ'nün ve yerli işbirlikçilerinin, yerli ve milli olan bu milletin inancına, dinine, ahlakına, maneviyatına, aile yapısına, bayrağına, ezanına, seccadesine, kutsal değerlerine sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır." diye konuştu.

Atabay, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için olduğu kadar İslam beldeleri, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri, Afrika ve Balkanlar'da bulunan gönül coğrafyasında yer alan ülkeler için de hayati önem arz ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimler sıradan bir seçim değildir. Ülkemizin etrafını silahlarla çeviren küresel güçler, bu topraklarda gözü olan emperyalistler, milletimizi bölmek isteyen PKK, FETÖ gibi bütün terör örgütleri, iç ve dış mihraklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar ancak ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizler, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldığımızı ve her türlüğü desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Ülkemizin geleceği için, yerli ve milli duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, buradan güçlü bir şekilde ifade ediyoruz."





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