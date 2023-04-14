Kocaeli'de yaşanan kavganın tarafları barıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavganın tarafları Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın çabası sonucu barıştırıldı.

İlçede dün iki grup arasında çıkan kavganın ardından tarafların barıştırılması için Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya gruptakilerle görüştü.

Görüşmenin ardından iki grup, belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamayla barıştıklarını bildirdi.

Çetinkaya da barışan her iki grup üyelerine teşekkür etti. Gruptakiler, daha sonra dağıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.