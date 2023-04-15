Gebze'de 10 bin kişi birlikte iftar yaptı

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KOCAELİ (AA) - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 10 bin kişi birlikte iftar yaptı.



Belediye tarafından her yıl düzenlenen iftar programı kapsamında, 10 bin kişi bir araya geldi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükgöz, programda yaptığı konuşmada, iftar programlarına gelen herkese teşekkür ederek, bu geleneğin yıllarca sürmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra 10 bin kişinin birlikte iftar yaptığı programda, müzik dinletisi sunuldu.

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