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Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı

AA

Kocaeli Şehir Hastanesi açıldı

KOCAELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'de 21'inci şehir hastanesinin açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın vadettiği gibi devam eden 14 taneyle birlikte tüm büyükşehirlerimizde artık şehir hastanemiz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Koca, 2006 yılında henüz fikir aşamasında olan şehir hastaneleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim" dediğini söyledi.

Koca, bu hayalin, insanların oradan oraya hastane hastane yaşadığı çileyi yakinen bilmekten kaynaklandığına işaret ederek, bu hayalin halkıyla hemhal olmaktan doğduğunu ve ardından hayalleri hayata geçiren iradenin ortaya konulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halka hizmet davasına gönül veren, halkının evladı olmaktan iftihar eden yol arkadaşlarıyla sayısız eserler ortaya koyduğunu vurgulayan Koca, şehir hastanelerinin işin sadece bir cephesi olduğunu anlattı.

Koca, Türkiye'nin hayalleri olan bir ülke olmaya devam ettikçe kundaktaki bebeğinden yaşlısına kadar her bir vatandaşına çok şeyi kazandıracağını belirterek, Türkiye'nin yarınlarının 20 yıldır boşa çıkmayan güvenle şekilleneceğini vurguladı.

- "İtiraza haddini, halkın iradesi bildirir"

Şehir hastanelerine yönelik eleştirilere değinen Koca, şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerimiz ardı ardına hayata geçerken, 'Yapılamaz, çalıştıramazsınız, sürdüremezsiniz. Böyle hastane olmaz.' dediler. Evet, aynen böyle dediler. Belki de niyetleri 'Madem ki yapan biz değiliz; hiç yapılmasın daha iyi' şeklindeydi. Bu niyet, hiçbir zaman yapmaya istekli değildir. Bu anlayıştakiler aydınlık günlerden dem vurur, ışığı mazinin karanlığında arar. Bu zihniyet önce vadeder, sonra hizmet talebinin önüne set çeker. Şehir hastaneleri, muhalif olanların kendilerini bile yoracak kadar itiraza konu oldu. Ne oldu? Yapılamaz denilen yapıldı. İhtiyaç yok denilen hastaneler, küresel salgın günlerindeki sağlık mücadelemizin bel kemiği oldu. Hepimiz biliriz ki itiraz bitmez tükenmez bir sermayedir. İtiraza haddini, halkın iradesi bildirir. Vizyonu olmayanlar; büyük fikirleri gözden düşürmek ister, geçici şartlara bağlı problemi ise büyütür. Emin olun, onları o problemle baş başa bıraksanız o geçici olan problemler içinden çıkılmaz hale gelir. Bunu her birimiz iyi düşünmeliyiz."

Koca, Kocaeli Şehir Hastanesinin özelliklerinden bahsederek, "Kocaeli Şehir Hastanesi, şehir hastanelerimizin 21'incisi. 1218 servis ve 188 yoğun bakım yatak kapasitesi, 70 ameliyathanesi, 250'den fazla polikliniği, 43 ayrı görüntüleme alanı bulunuyor. Hastane binamız deprem riskine karşı, 1069 sismik izolatörle güvenli hale getirilmiş durumda. 387 bin 514 metrekare kapalı alandan hizmet vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın vadettiği gibi devam eden 14 taneyle birlikte tüm büyükşehirlerimizde artık şehir hastanemiz olacak." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin bir özelliğinin de araştırma ve eğitim kurumu olarak çalışması olduğunu, hem üreten hizmeti hem de tıp adına ortaya konulan gelişmeleri dünyaya sunmak olduğunu dile getiren Koca, "Bu bakımdan şehir hastanelerimiz; Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun tıpta birer icra merkezi olacak. İnsanımızın irfanı, göz önündeki eseri laftan daima üstün tutmuştur. Açılışını yaptığımız Kocaeli Şehir Hastanesiyle milletimizin has evlatlarının hizmetinde olduğumuzu bir kez daha görüyorsunuz. Unutmayın ki bu yatırım iradenizin, tercihinizin eseridir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçime gitmiyor, bir yol ayrımına gidiyor"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da yapılan her hizmetin, duvara konulan her tuğlanın milletin hayrına olduğunu, bu yüzden her zaman hayırlı işlerin yanında yer alacaklarını söyledi.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir seçime değil, bir yol ayrımına gittiğine işaret eden Aksakal, "Eskiden hatırlayın; pamuğun, ayçiçeğin, zeytinin, zeytin yağının, elmanın ve armudun fiyatından kavga ederdi siyasetçiler. Bu seçim, o seçimlerden değil. Bu seçim; solcularla sağcıların yarışacağı bir seçim değil. Bu seçim; küresel emperyal güçlerle olanlarla vatanına ve milletine sahip çıkanların seçimidir." diye konuştu.

Millet İttifakı'na neden katılmadıklarından bahseden Aksakal, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın başında Amerika var, ucunda PKK var, arkasında FETÖ var, yanında HDP var. Bölücü başını İmralı Adası'na tıkmış bir partinin genel başkanı orada olabilir mi? Onun için biz buradayız. Önceki gün Malatya'da depremzede kardeşlerimiz için yapılacak konutların temel atma törenindeydik. Bir kısım yapılan binaların anahtar tesliminde bulunduk. Orada dedim ki bu seçim, vatan millet seçimidir. Ülkemizi emperyalist güçler, teröristler yoluyla bölmeye çalışıyorlar."

Aksakal, bazı televizyon kanallarında açıklamaları nedeniyle eleştirilmesine tepki gösterdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kente verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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