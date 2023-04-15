Kocaeli'de lise öğrencisinin akran zorbalığına uğramasına soruşturma

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lise öğrencisinin akran zorbalığına uğramasına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisine arkadaşları tarafından fiziksel şiddet uygulanması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medyaya da yansıyan bazı görüntüler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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