Kocaeli'de otobüsle çarpışıp devrilen ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsüyle çarpışarak devrilen ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne hasta bırakıp istasyona dönüşe geçen Ş.M. idaresindeki 41 AGN 300 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi'nde İ.S. yönetimindeki 41 J 0384 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık personelleri H.E. ile C.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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