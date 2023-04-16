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Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, arabasına bineceği sırada yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Halıdere Yalı Mahallesi'nde çay ocağından çıkan Mehmet Erdoğan (68), aracına bineceği sırada bacağına yorgun mermi isabet etti.

Bacağından kan geldiğini fark eden Erdoğan, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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