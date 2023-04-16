Gebze'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde galvaniz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta bulunan fabrikada, galvaniz ocaklarından birinden sızan hidrolik yağının alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, fabrikada küçük çaplı hasar meydana geldi.

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