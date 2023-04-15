Kocaeli Valiliği, lisedeki akran zorbalığıyla ilgili müfettiş görevlendirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, Başiskele ilçesinde lise öğrencisinin akran zorbalığına uğramasına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir lisede teneffüs anında yaşandığı anlaşılan ve akranları tarafından öğrenciye yönelik uygulanan şiddet olayıyla ilgili haber alınır alınmaz okul idaresince gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Konunun önemine binaen müfettiş görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olayla ilgili ihmali olan ya da olduğu değerlendirilen kişiler hakkında okul yöneticileri de dahil olmak üzere inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. 'Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans' anlayışıyla başlatılan soruşturma süreci hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir."

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