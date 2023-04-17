Kocaeli'de halk otobüsü şoförü yolculara iftariyelik dağıttı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı çalışan halk otobüsünün şoförü, iftar vakti seyir halindeyken girince yolculara iftariyelik dağıttı.

10 Nisan'da Murat Eroğlu idaresindeki halk otobüsü, hareket saatinin gelmesiyle yola çıktı.

Araç seyir halindeyken Kocaeli için iftar vakti geldi ve ezan okundu.

Eroğlu, aracı durdurarak yolculara iftariyelik dağıttı.

Daha sonra başka bir duraktan yolcu alan Eroğlu, iftar saati araca binen bu yolculara da ikramda bulundu.

Bu anlar araç kamerasına da yansıdı.

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