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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Baran Doğan Ö. idaresindeki 08 ABC 442 plakalı motosiklet ile İsa E. yönetimindeki 06 BKV 912 plakalı otomobil İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Bu sırada aynı yönden gelen Ömer Faruk Ç'nin kullandığı 34 FB 2108 plakalı otomobil İsa E'nin otomobiline, Berkan G. kontrolündeki 34 DLP 167 plakalı otomobil ise motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Baran Doğan Ö. ile Ömer Faruk Ç. ve yanındaki Emirhan K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Baran Doğan Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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