Gebze'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Gebze Kaymakamlığı ile Gebze Belediyesi tarafından ilçede misafir edilen depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Gebze Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, ilçe sakinlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için seferber olduğunu belirtti.

Deprem bölgesine yardımların Gebze Kaymakamlığı, Gebze Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla ulaştırıldığını vurgulayan Özyiğit, şunları söyledi:

"Bugünün şeref misafirleri, deprem bölgesinden gelen kardeşlerimiz. Gebze'deki kardeşlerim deprem bölgesinde olan sıkıntıyı çözmek için gecesini gündüzüne kattı. Yapılan yardımın haddi hesabı yok. Bölgeye gönderilen yardım tır sayısı 250'dir. Gebzeli kardeşleriniz, sizin için her şeyi seferber ettiler. Siz daha bu bölgeye gelmeden, 65 hane evini vermek istedi. Ancak biz bunların uygun olanları değerlendirdik. Gebze, tüm kurumlarıyla ensar gibi muhacir gibi sizlerin acısını yüreğinde hissetti."

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Kadir Gecesi'nde edilen duaların kabul olmasını dileyerek, ilçede misafir edilen depremzedelerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Gebze Belediyesinin 430 personel ve 712 araçla, deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdiklerini belirten Büyükgöz, arama kurtarma ekiplerini de Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderdiklerini hatırlattı.

Büyükgöz, şöyle konuştu:

"Türkiye’de profesyonel kurtarma ekibi olan sayılı belediyelerden birisiyiz. Dünyanın hiç bir kıtasında, hiç bir yerinde 10 ili 13 milyon insanı etkileyen böyle bir felaket hadisesi, dünya tarihinde kayıtlarda görülmüyor. Bu milletin evlatları, doğusundan, batısından, kuzeyinden ve güneyinden her taraftan akın akın oraya koştular ve kardeşlerimize yardım götürmeye çabaladılar. Dolayısıyla söylenenlerin hiç birine itibar vermemenizi istirham ediyoruz. Devlet oradaydı, zamanında oradaydı. Davetimize icabet eden misafirlerimiz, Gebze'de tüm kamu kurum ve kuruluşları komşularınız sizin yanınızda olacaktır. İnşallah yavrularımızın gülümsemesini devam ettirebilmek için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz."

Daha sonra ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, Kadir Gecesi dolayısıyla dua etti.

Program, iftara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.





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