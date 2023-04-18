Kocaeli Valisi Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" buluşmasında vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi.



Makam Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Vatandaşların sorunları ve taleplerini dinleyen Vali Yavuz, vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında önemli uygulamalar yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşların sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasında talimatları bulunduğunu hatırlatan Vali Yavuz, iletilen sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğuna işaret eden Vali Yavuz, "Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacaklar, sorunlarınıza çözüm üretecekler." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, daha sonra iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.











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