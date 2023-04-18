Kocaeli'de bahçe duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarına çarpan hafif ticari araçtaki anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.



Barış Mahallesi tünel üstü mevkisinde rampa aşağı inen A.K. idaresindeki 77 ACC 291 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kazada araçta bulunan anne L.K. ve 5 yaşındaki çocuğu H.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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