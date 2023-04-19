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Bakan Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün açılışında konuştu:

AA

Bakan Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün açılışında konuştu:

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün, aşı ve ilaç geliştirme, KBRN araştırmaları gibi kritik konularda dünyada öncül merkez olacağını belirterek, "Farklı aşı ve genetik ürünleri, biyoteknolojik ilaç ve aşı adaylarını hücreden başlayarak üretilebileceğiz. Kanser tedavisinde önemli yere sahip hücre tedavi sistemlerini, DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan embriyo çalışmalarını bu kampüste hayata geçirebileceğiz." dedi.

TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki kampüsün açılış töreninde konuşan Varank, muhalefetin, Togg'u eleştirmeyi bitiremediği bugünlerde dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu donanmanın envanterine aldıklarını, TCG-Anadolu'yu eleştirmeye çalıştıkları sırada yerli ve milli uydu İMECE'yi uzaya fırlattıklarını, İMECE'yi dillerine dolamaya hazırlanırken de Türkiye'nin ilk yerli anahat lokomotifini raya indirdiklerini vurguladı.

Bakan Varank, bu saydığı başlıkların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2 haftaya sığdırılmış başarı öyküleri olduğunu ve yeni atılımların geldiğini aktararak, "Biz Türkiye yüz yılının nişanelerini Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kendilerini eleştirenlerin, Türkiye'nin son 20 yılda neler yaptığından haberleri olmadığını ifade eden Varank, seçim çalışmaları kapsamında ülkeye üretim üsleri kazandırma vaatlerinde bulunanların, otoyollardan giderken etraflarına bakmaları halinde yüzlerce üretim merkezinin faaliyette olduğunu zaten göreceklerinin altını çizdi.

- Çip alanında önemli yatırım müjdesi

Bakan Varank, bu kapsamda son 20 yılda sayıları 354'e ulaşan organize sanayi ve endüstri bölgelerinin varlığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Katma değerli üretimden bahsediyorlar. Soluksuz eleştirdikleri Osmangazi Köprüsü'nden geçerken şöyle başlarını kaldırsalar, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'ni çok kolay görebilirler. Çip teknolojisi diyorlar. Bakınız TÜBİTAK hem çip teknolojileri alanında AR-GE yapma hem üretme kabiliyetine sahip kurumumuz. Bugün savunma sanayinin ihtiyacı olan fotodedektör çiplerini kendi kabiliyetlerimizle zaten üretiyoruz. Bahsettiğim çiplerin kilogram başına ihracat değeri ne kadar biliyor musunuz? Tam 388 bin dolar. İşte katma değer burada oluşuyor. Tabii böyle teknolojiler, sadece maddi katkılarıyla ölçülmez, öyle kritik teknolojilerden bahsediyoruz ki bazen parasını verseniz dünya size bunları tedarik etmiyor. İşte çipse çip, katma değerse katma değer."

Bugün ülkedeki birçok girişimcinin, verdikleri destekler sayesinde çip tasarlama kabiliyetlerine sahip hale geldiğine değinen Varank, önümüzdeki günlerde çip konusunda önemli bir yatırımın imza törenini gerçekleştirecekleri müjdesini verdi.

Varank, sağlığın da teknolojik gelişmelerden etkilenerek değişim geçiren sektörlerin başında geldiğini anlatarak, tedavi yöntemlerinin çok daha spesifik hale getirileceğini, biyoteknolojik aşı ve ilaç alanında çok daha etkin araştırmalar yapılmasının mümkün hale geleceğini bildirdi.

Pandemi döneminde en çok konuşulan biyoteknolojik aşı ve ilaçları üretebilen ülkelerin bu sürece yön verdiğine işaret eden Varank, Türkiye'nin bu dönemde yerli üretime odaklanarak 14 günde vatandaşlara nefes olan yerli solunum cihazını seri üretim aşamasına getirdiğini anımsattı.

Bakan Varank, hızlıca aşı ve ilaç çalışmalarına başladıklarını, bilim insanlarının önünü açtıklarını ve öğrencileri araştırma projelerine dahil etmek için STAR destek programını oluşturduklarını belirterek, bu projeler sayesin aşı ve ilaç geliştirilmesi noktasında önemli insan kaynağı kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

- Yüzde 70 bakanlık destekli kümelenme destek programı çağırısına çıkılacak

Yakın zamanda Akıllı Yaşam, Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Harita'sını kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlatan Varank, burada hedeflere ulaşabilmek için şimdiye kadar birçok adım attıklarını söyledi.

Aşı ve ilaç sektörünü, öncelikli yatırımlar kapsamında teşvik ettiklerini bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla, 2002'den günümüze aşı ve ilaç alanında 5 binden fazla projeye 10,5 milyar lira kaynak aktardık. İlaç alanında faaliyet gösteren AR-GE Merkezi sayısını 41'e çıkardık. Teknopark ve AR-GE merkezlerindeki aşı ve ilaç sektörüne yönelik çalışmalar yürüten firmalara bugüne kadar 5,5 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Biz sağlık alanına yaptığımız desteklerin kapsayıcılığını her geçen gün artırıyoruz.

Bu noktada bugün bir müjdemiz de sizlerle yine paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde kümelenme destek programı kapsamında yeni bir kümelenme destek çağrısına çıkıyoruz. İlaç, biyoteknoloji ve medikal alanında çalışan şirketler ve start-uplar, bu çağrıya başvurup desteğimizden faydalanabilecekler. Burada ortak laboratuvar test analiz sertifikasyon hizmetleri ile akademik ve teknik danışmanlık hizmetlerinin yüzde 70'ini bakanlık olarak üstleneceğiz."

Bakan Varank, açılışını yaptıkları 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip kampüsün, Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ile Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Test Merkezlerinden oluştuğunu anlattı.

Buradaki yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarda ülkenin önde gelen bilim insanları ve araştırmacılarının yeni çözümler geliştireceklerinden bahseden Varank, "Türkiye'ye hatta bölgemize hizmet edecek bu önemli yatırımla, farklı aşı ve genetik ürünleri, biyoteknolojik ilaç ve aşı adaylarını hücreden başlayarak üretilebileceğiz. Kanser tedavisinde önemli yere sahip hücre tedavi sistemlerini, DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan embriyo çalışmalarını, bu kampüste hayata geçirebileceğiz. Bunlar yapacağımız çalışmalar, bu kampüsün kabiliyetlerinin sadece küçük bir örneği." şeklinde konuştu.

- KBRN tehditlere karşı savunma ürünlerinin testleri kampüsteki merkezde yapılacak

Bakan Varank, Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Test Merkezi'nde de Türkiye'nin milli güvenlik ihtiyaçlarının önemli kısmını karşılayacaklarını aktararak, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı savunma ürünlerinin, uluslararası standartlarda test ve sertifikasyonlarının bu merkezde yapacaklarını kaydetti.

AR-GE faaliyetlerinin de yürütüleceği merkezin, Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve işbirliğiyle hizmet vereceğini söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Kampüsümüzün aşı ve ilaç geliştirme, KBRN araştırmaları gibi kritik konularda dünyada öncül merkez olacağından emin olun hiç şüphemiz yok. TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü, Türkiye'nin uluslararası arenada sağlık inovasyonu ve biyoteknoloji liderliğini destekleyecek. Ayrıca sağlık alanındaki sıra dışı araştırmalara, yenilik ve ilerlemelere öncülük edecek. Burada gerçekleştirilecek çalışmaların, ülkemize, insanlığa ve dünyanın geleceğine büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Konuşmanın ardından Bakan Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve davetliler kampüsün açılış kurdelesini kesti ve kampüsü gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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