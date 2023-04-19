Kocaeli'de devrilen akü yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen akü yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde seyreden Ayhan T. idaresindeki 41 AFM 881 plakalı akü yüklü tır, virajı alamayınca yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

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