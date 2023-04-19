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Bakan Varank, AK Parti Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu:

AA

Bakan Varank, AK Parti Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu:

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz şuna inanıyoruz, nasıl 21 senedir bu aziz millet 15 seçimdir doğru kararı verdiyse, Allah'ın izniyle bu seçimde de doğru kararı verecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı olarak o koltuğa oturtacak. Bunu hep beraber başaracağız." dedi.

Kocaeli'deki programları kapsamında Togg aracıyla Gebze ilçesindeki tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelen Varank, burada öğle namazı kıldı. Kent meydanında park edilen Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları aracın sürücü koltuğuna oturdu, önünde fotoğraf çektirdi.

Namazın ardından AK Parti'nin seçim standını ziyaret eden Varank, Togg ile fotoğraf çektirdikten sonra partiye üyelik başvurusu yapan 84 yaşındaki Naciye Öztürk'e referans oldu. Bakan Varank, Gebze Çarşısı'nda esnafı ziyaretinde de vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, bir dükkandan parfüm satın aldı.

- "Yolumuza aynı kararlılıkla devam etmemiz lazım"

AK Parti Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Varank, bugün TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nü açtıklarını anımsatarak, böyle önemli tesisi, sadece Kocaeli'ne değil Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.

Bakan Varank, 21 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"21 senenin sonunda şimdi önemli dönüm noktasındayız. 14 Mayıs'ta Türkiye olarak karar vereceğiz. Türkiye aynı kararlılıkta bu hizmet kervanına devam edecek mi, yoksa iş bilmeyenlerin, hiçbir şey üretmeden sadece demagoji yaparak siyaset yapanların mı yanında yer alacak? Türkiye ayaklarının üstünde tam bağımsız bir ülke mi olacak, yoksa birilerinin ağzının içine bakan ülke mi? Bunun kararını 14 Mayıs'ta hep birlikte vereceğiz. Biz şuna inanıyoruz, nasıl 21 senedir bu aziz millet 15 seçimdir doğru kararı verdiyse, Allah'ın izniyle bu seçimde de doğru kararı verecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak o koltuğa oturtacak. Bunu hep beraber başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hak ettiği zaferleri ve başarıları bu ülkeye kazandırdığını anlatan Varank, "İşte Togg bunlardan biri. TCG Anadolu bunlardan biri. 21 yıldır bu ülkeye kazandırdığımız eserler, aslında bunların birer nişanesi. İşte bu özgüveni, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu ülkeye kazandırdı. Onun için bizim istikametimizi bozmamamız lazım. Yolumuza aynı kararlılıkla devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Bakan Varank, dünyadaki siyasi çalkantıların, türbülansların ve savaşların devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İşte dünyada böyle konjonktür varken Türkiye gemisini yolunda tutabilecek bir kaptan var. O da kim, Recep Tayyip Erdoğan. Emin olun, bu dalgalı denizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi tecrübesinden başka bu gemiyi yüzdürebilecek kaptan yok. Onun için sağlam durmamız lazım. 14 Mayıs'ta bir olmamız lazım. Kararlılıkla sandıklara gitmemiz ve oyumuzun rengini belli etmemiz lazım. Bu seçim acaba mı denilecek seçim değil? Bu seçim, 'ya ben bu arkadaşa kızmıştım, kalbim biraz kırıldı' diyebileceğimiz seçim değil. Bu seçim, Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir seçim. Onun için o şuurla hareket etmemiz lazım. Sandıklara gitmemiz lazım, Allah'ın izniyle sandıkları patlatmamız lazım."

- "Bunlar Türkiye'ye kaos düzeni vadediyorlar"

Üretmenin derdinde olan AK Parti'nin karşısında açıkladıkları her projeye karşı çıkan ekip bulunduğunu söyleyen Varank, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Otomobil üretiyorlardı, hani nerede otomobil?" diye sorduğunu hatırlatarak, "Peki, nerede otomobil, burada Gebze'de. Peki şimdi ağızlarını açabiliyorlar mı? Açamıyorlar. Sadece Türkiye'nin otomobilinde değil Türkiye'nin her meselesinde aynılar. Türkiye'nin yararına ne varsa, bunlar karşı çıktı. Türkiye'ye hangi hizmeti getirmek istediysek, bunlar karşı çıktı." şeklinde konuştu.

Varank, 7'li koalisyon kurulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne diyorlar? '7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla, 1 cumhurbaşkanı bir araya gelecek, ülkeyi yöneteceğiz' diyorlar. 'Hepimiz aynı anda karar vereceğiz, karar verdiğimizde netice alacağız' diyorlar. Soruyorum; bırakın ülkeyi, bırakın şirketi, apartmanınızda bir yönetici, 7 de yardımcısı olsa, hepsi ortak karar verip, apartmanı yönetmeye çalışsa o apartmanı yönetebilirler mi? İşte bunlar Türkiye'ye kaos düzeni vadediyorlar. Aslında 'Türkiye'ye kaos getireceğiz' diyorlar. Onun için bunlara müsaade etmememiz lazım. Bakın, yola çıkarken 'biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' dediler. Bugün bakıyorsunuz, o genel başkanlardan hiçbiri Meclis'e girmiyor. Peki bir tane genel başkan bile Meclis'e girmiyorsa, o Meclis mi güçlüdür, genel başkanların dahil olduğu Meclis mi?

Aslında başından beri bu milleti kandırıyorlar. 'Ucube bir sistem var, biz bu sistemi değiştireceğiz.' dediler. Ama bakıyorsunuz, bugün millete 5 yıllık vaatlerde bulunuyorlar. Demek ki, bunların derdi sistemle değil. Bunların derdi koltuk sevdasıyla, koltuk. Bakın birbirlerine nasıl koltuk dağıtıyorlar. 'Seni bakan yaptım, seni cumhurbaşkanı yaptım' diyorlar. İşte bunların bu koltuk sevdasını, bizim seçimde sandığa gömmemiz lazım. Bu eski Türkiye anlayışını, bu koltuk kapma sevdasını sandığa gömmemiz lazım. Bu eski Türkiye'yi sandığa gömmeye var mısınız? 7'li koalisyonu tarihin çöplüğüne göndermeye var mısınız? Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Bunu başardığımızda, çok farklı bir Türkiye'ye kapı aralamış olacağız."

- "Bunların derdi çıkar kavgası"

İYİ Parti'nin Kocaeli birinci sıra milletvekili adayına ilişkin eleştirilerde bulunan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletin arazilerini işgal edip, kaçak inşaat yaptığını biliyoruz değil mi? Devlet o inşaatları yıkarken, fotoğraflarını çeken basın mensubunu dövdürttüğünü biliyoruz değil mi? Aynı zamanda şehit kardeşine küfür ettiğini biliyoruz değil mi? Şimdi böyle bir adam Kocaelileri temsil edebilir mi? 'Millet iradesinden yanayız' diyorlar, ama aynı adamı getirip kendi listelerinin en üstüne yazıyorlar. Çünkü bunların milletle dertleri yok. Millete sorsalar, o adamı listenin birinci sırasına eminim ki İYİ Partililer de yazdırmazdı. Ama millete bunu sormuyorlar.

Bunların derdi çıkar kavgası. Çıkarlarına geldiği için böyle şaibeli ismi bile listenin başına yazabiliyorlar. Ama Allah'ın izniyle bunlara cevabı sandıkta vereceğiz. Biz inanıyoruz ki, Cumhur İttifakı'yla, bu millete hizmet etme sevdası olan kadrolarla, 14 Mayıs'ta Kocaeli'nden 14'te 14 yaparız. Bunu başarırız, kendimize güveneceğiz, kendimize inanacağız."

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milletvekili adayları, il ve ilçe yöneticileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Varank, açılışın ardından Togg ile geldiği İzmit ilçesinde ilgiyle karşılandı.

AK Parti İl Başkanı Talus'un kullandığı araç, ilçenin en işlek noktası Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Fethiye Caddesi girişine park edildi. Toog'u gören vatandaşlar, aracı inceledi.

Partililerle bulvarda yürürken dükkanları ziyaret edip esnafa hayırlı işler dileyen Varank, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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