DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Kocaeli'de iftara katıldı

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KOCAELİ (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kocaeli'de iftar programına katıldı.

İzmit Belediyesince düzenlenen Halk İftarı'nda konuşan Uysal, gençlerin geleceğini doğdukları topraklarda rahatça arayabilmesini istediklerini söyledi.

Önlerinde tarihi bir kavşak bulunduğuna değinen Uysal, "Bu tarihi kavşakta, bu muhasebe ayının da verdiği iklim içerisinde dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı ortak paydada değerlendirme mecburiyetimiz var." dedi.

Uysal, söyleyecek sözü bitenlerin gidip söyleyecek sözü olanların geleceğini, 85 milyonun derdiyle hemhal olduklarını, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Orta Asya'ya, gözü yaşlı toprakların da hissiyatını yaşadıklarını dile getirdi.

Kendi insanına refah ve güvenlik sağlayan, herkesin bütün fırsatlara sahip olduğu Türkiye istediklerini vurgulayan Uysal, "Şehitlerin, hamuruna kanlarını, canlarını katarak bizlere emanet ettiği bu vatan toprağında herkes huzur içinde yaşayabilsin." şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde tüm paydaşlarıyla büyük enerji ortaya koyduğunu söyleyen Uysal vatandaşlardan destek ve dua talep etti.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı'nda yer alan partilerin temsilcileri, CHP ve İYİ Parti'nin Kocaeli milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

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