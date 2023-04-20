Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, özel etkinliklerle Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Hint gergedanından aslana, timsahtan bozayıya, farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere çok sayıda canlının yaşadığı Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesi, ziyaretçileri için bayram hazırlıklarını tamamladı.

Bayrama özel pek çok yeni etkinliğin düzenleneceği hayvanat bahçesinde, çocuklar için oyun atölyeleri, pony (at cinsi) binişleri ve hayvan beslemeleri olacak. Bu yıl bayramda ziyaretçiler, zürafaları elleriyle besleyebilecek ve dev Aldabra kaplumbağası ile cüce keçiyi yakından tanıyabilecek.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür, AA muhabirine, bayram hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bayrama özel pek çok etkinlik düzenlediklerini belirten Özgür, "Çocuklar için doğa tasarım atölyeleri, oyun atölyeleri, pony binişleri gerçekleştirilecek. Ayrıyeten hayvan beslemeleri de başladı. Bayrama özel yeni başlayan en önemli etkinliklerimizden biri de zürafa beslemesi. Artık ziyaretçilerimiz onları da çok yakından görüp besleyebilirler. Zürafaların haricinde dev Aldabra kaplumbağamız ve cüce keçi ailemizle yakından tanışma imkanına erişecekler." diye konuştu.

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