Uluslararası öğrenciler bayram sevincini Türkiye'de yaşayacak

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KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, gurbette geçirdikleri ramazan ayının ardından bayramı ikinci evleri gibi gördükleri Türkiye'de geçirecek olmanın huzurunu yaşıyor.

Ülkelerinden uzakta yaşadıkları ramazan ayında birlikte vakit geçiren yabancı uyruklu öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği iftar programlarında da buluştu.

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinden uzakta Kocaeli ve çevre illerde geçirecek Daire Başkanlığına bağlı Uluslararası Öğrenciler Birimi üyesi öğrenciler, etkinlikler ve Türk arkadaşlarının evlerine düzenleyecekleri ziyaretlerle memleket ve aile özlemini bir nebze de olsa azaltacak.

- "Hem dil hem kültürel olarak kendimizi zenginleştiriyoruz"

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Muhammed Abdulfattah Salem, AA muhabirine, Uluslararası Öğrenciler Birimi'nin ramazan ayındaki etkinliklerine katıldığını söyledi.

Farklı kültürlere sahip öğrencilerle bir araya geldiklerini anlatan Salem, "Böylece hem dil hem kültürel olarak kendimizi zenginleştiriyoruz. Birimin etkinlikleri dolayısıyla gurbeti hiç yaşamadım şükürler olsun." dedi.

Salem, ülkesindeki ramazan gelenekleriyle Türkiye'dekiler arasında benzerlikler bulunduğunu belirterek, "Kendimizi Kocaeli'de aile gibi hissediyoruz." diye konuştu.

- "Kendimi çok şanlı hissediyorum"

Endonezyalı Muhammed Abdan Syakura da lise eğitimini İstanbul'da tamamladığını, 7 yıldır Türkiye'de ailesinden uzakta yaşadığını aktardı.

Ramazanın ilk iki haftası arkadaşlarıyla iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Syakura, "Misafir Ol Gel Bana projesi kapsamında iftar için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın evine gittik. Çok güzeldi. Kendimi çok şanlı hissediyorum." ifadesini kullandı.

Syakura, Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'nın ilk günü arkadaşlarımla bayram namazı için camiye gidiyoruz. Daha sonra Endonezyalı bir öğrencinin evine gidip ülkemizdeki gibi bayram geçirmek için yemek yapıyoruz. Uluslararası öğrenciler olarak gurbetteyiz, aynı şeyleri hissediyoruz. Aile gibi hissediyoruz."

1,5 yıldır Kocaeli'de yaşadığını anlatan Sudanlı Gasim Elzamzamy ise ikinci kez Ramazan Bayramı'nı kentte geçireceğinden bahsetti.

Sınıfındaki arkadaşlarının aileleriyle iftar yaptığını aktaran Elzamzamy, "Türk arkadaşım Ramazan Bayramı'nın ilk gününde beni evine davet etti, ilk günümde bayramı onlarla geçireceğim." dedi.

Türkmenistanlı Şirin Annayeva, ramazanda memleketinin yemeklerini özlediğini ancak Kocaeli'de çok güzel bir ay geçirdiklerini söyledi.

Ailesinden uzakta olmasına rağmen hiç zorlanmadığını dile getiren Annayeva, şunları ifade etti:

"Türkmenistan'da Ramazan Bayramı'nı kalabalık ortamda kutluyoruz. Bu bayram İstanbul'da kutlamayı düşünüyorum. Birkaç akrabam orada. Türkmenistan yemekleri yapacağız, çok güzel olacak."

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