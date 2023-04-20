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Kocaeli'de yakalanan 94 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

AA

Kocaeli'de yakalanan 94 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 94 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından Kocaeli ve bölge illerinde yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 94 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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