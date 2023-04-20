İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de helikopterle trafik denetimi yaptı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de helikopterle trafik denetimi yaptı:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de helikopterle trafik denetimi yaptı:

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaların ve ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, almaya devam edeceklerini bildirdi.

Bayram arifesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde helikopterle trafik denetimi yapan Bakan Soylu, havadaki incelemelerinin ardından Gebze Polis Noktası'nı ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek'ten bilgi alan Soylu, daha sonra durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların bayramını kutladı, onlarla sohbet etti. Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını isteyen Soylu, yolculara trafik seti, çikolata ve pişmaniye verdi, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Soylu, denetimin ardından gazetecilere, bir bayrama daha girildiğini söyleyerek "Cenabı Allah, milletimize nice bayramlar nasip etsin huzur içerisinde, afiyet içerisinde. Bayrama girerken önce afetzedelerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah, bir sonraki bayramlarda inşallah evlerinde, sıcak yuvalarında olmayı nasip eder." dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında trafik denetimlerinin yapıldığını belirten Soylu, emniyet ve jandarma ekiplerinin, bayram yoğunluklarının trafik kazasına dönüşmemesi, dikkatli ve güvenli sürüşün sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik adımlarını attığını kaydetti.

Soylu, 99 bin 245 personelin bayram boyunca görev yapacağını aktararak şöyle devam etti:

"Aynı zamanda hem helikopterle hem dronla trafik denetimlerimiz devam edecek. Özellikle belli aralıklarla ekiplerimiz görevlendirildi. Görevlendirilen bu ekipler trafik kazalarını önlemek için denetimlerini gerçekleştirecekler. Bu denetimler, trafik cezası yazmak için yapılan denetimler değil. Tam tersi bunlar rehberlik yapabilmek için ölümlerin belki de Allah korusun en önemli sebeplerinden biri olan sürecin azaltılabilmesi için aynı zamanda farkındalık oluşturabilmek için yapılan denetimlerdir.

Geçtiğimiz bayramlarda şükürler olsun ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaların, ölümlerin azaltılması hususunda gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli meselelerden biri; sürücülerin özellikle aileleriyle yakınlarıyla ve tek başlarına yola çıkarken evden çıktıkları andan vardıkları ana kadar o güzergahın tamamının aslında kendilerine ait planlamalarını yapmaları gerekiyor. En kritik zaman dilimi son 1-1,5 saattir. Yani varacağı noktaya 'Aman geldim, biraz daha hızlı gideyim.' diye bir anlayış içerisinde olunursa şunu ifade etmek lazım ki maalesef hepimizi acıtan, hepimizi üzen olaylarla karşılaşıyoruz."

- "Dönüşte de aynı tedbirler devam edecek"

Soylu, bayram boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin yollarda olacağını dile getirerek, sürücülere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ayın 14'ünden itibaren okullar tatil olunca esas itibarıyla planlama dahilinde başladık. Bugün, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü inşallah denetimlerimiz bütün Türkiye'de devam edecek. Özellikle emniyet kemerine vatandaşlarımızın riayet etmelerini, cep telefonuyla konuşmamalarını, çocuklarımızın ön koltukta oturmamalarını ve arka koltukta da emniyet kemeri kullanılmasını arzu ediyoruz. Elbette ki hız limitlerine, sürat limitlerine uymaları gerekir. Biliyorsunuz geçen yıl biz özellikle otoyollarda, otobanlarda hız limitleri konusunda uzun zamandır beklenti içinde olunan meselede adım atmıştık. Yani ortalama süratle gidildiği zaman herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz. Yollarımız iyi, arabalarımız iyi. Bu konuda hız limitlerine riayet edilirse inşallah yakınlarımızı, ülkemizi, milletimizi üzen haberlerle karşılaşmayız. Bu sorumluluğu hep beraber taşıyacağımıza inanıyorum. Dönüşte de aynı tedbirler devam edecek."

Bayram tatilinin kısmen biraz daha kısa olması ve okul tatiliyle birleşmesi sebebiyle diğer bayramlara nazaran yoğunluğun biraz daha az olduğuna dikkati çeken Soylu, "Genel güzergahlardaki yoğunluklarımız yüzde 40-50 arasında, şu anda normal günlere göre artmış durumdadır. Bu da bizim yönetebileceğimiz, çok rahat şekilde idare edebileceğimiz bir yoğunluk. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kazasız belasız, herkesin sevdikleriyle kucaklaşabileceği bir bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu'ya, incelemelerinde Vali Yardımcısı Salih Bıçak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de yakalanan 94 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yakalanan 94 düzensiz göçmen ülkelerine ...
Bakan Soylu: 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca görev yapacak
YEREL HABERLER Bakan Soylu: 99 bin 245 personelimiz bayram boyunca ...
Uluslararası öğrenciler bayram sevincini Türkiye'de yaşayacak
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenciler bayram sevincini Türkiye'de ...
Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
YEREL HABERLER Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ...
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Kocaeli'de iftara katıldı
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Kocaeli'de iftara ...
Bakan Varank, AK Parti Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, AK Parti Gebze Seçim Koordinasyon ...
Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme ...
Kocaeli'de devrilen akü yüklü tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen akü yüklü tırın sürücüsü ...
TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü açıldı
Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme ...
Bakan Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme ...
Servis minibüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Servis minibüsü alev alev yandı
Ramazan Bayramı öncesi pişmaniye üretimi 2 katına çıktı
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi pişmaniye üretimi 2 katına ...
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kocaeli'de konuştu:
YEREL HABERLER Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ...
Villaya kenevir serası kurmuşlar
YEREL HABERLER Villaya kenevir serası kurmuşlar
Sinan Oğan: İktidara geldiğimizde partidaşlarımız, yandaşlarımız gibi bir kavramımız olmayacak
YEREL HABERLER Sinan Oğan: İktidara geldiğimizde partidaşlarımız, ...
Kocaeli'de villada Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de villada Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı ...
Kocaeli'de bahçe duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bahçe duvarına çarpan hafif ticari ...
Turizm Haftası kapsamında tarihi Kefken Adası'nda temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Turizm Haftası kapsamında tarihi Kefken Adası'nda ...
Kocaeli Valisi Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşların ...
Otomobilin çarpmasıyla ölen kadının Eylem olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Otomobilin çarpmasıyla ölen kadının Eylem olduğu ...
Gebze'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Gebze'de depremzedeler için iftar programı düzenlendi
TEM'de kamyon, otomobile çarptı; uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER TEM'de kamyon, otomobile çarptı; uzun araç kuyrukları ...
Kocaeli'de seyir halindeki panelvan yandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de seyir halindeki panelvan yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.