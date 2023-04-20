Kocaeli'de bayram arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Ramazan Bayramı arifesinde il protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi.

Bağçeşme Mahallesi'ndeki Namazgah ve Polis Şehitliği'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Deniz Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Vali Yardımcısı Çalık, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğünün, Türk milleti ile İslam aleminin bir ve beraber olmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayan Çalık, "Bu bayramda biraz daha hüzünlüyüz. Ağır deprem yaşadık; 50 bin vatandaşımız şehit oldu, mekanları cennet olsun. Bayramın Türk milletine ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını, gönlü yaralı insanlarımıza derman olmasını, bu vesileyle de yola çıkan vatandaşlarımızın dikkatli şekilde seyahat etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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