Kocaeli'de 30 kilo 590 gram eroin ele geçirildi

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​​​​​​​KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 30 kilo 590 gram eroin ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.

Konutta yapılan aramada, 30 kilo 590 gram eroin ve 850 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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