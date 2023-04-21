Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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​​​​​KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ile 1 kilo 300 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.M'yi gözaltına aldı.

Polis, şüphelinin taşıdığı çuvalda 7 kilitli poşette 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid ve çöp poşeti içinde 1 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

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