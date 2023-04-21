Kocaeli Valisi Yavuz, Ramazan Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle karşıladı

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KOCAELİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından koordinatör vali olarak kentte 54 gün görev yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı'nı afetzedelerle karşıladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaraları sarmak için tekrar bölgeye görevlendirilen Vali Yavuz, bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı namazını Kahramanmaraş Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde eda eden Yavuz, vatandaşlarla bayramlaştı.

Yavuz, çocukların bayramlarını kutlayarak onlara hediyeler verdi, bayram coşkularına, sevinçlerine ortak oldu.

Kahramanmaraş'ta Kocaeli Valiliğince yapılan "Kocaeli Çarşısı"nı ziyaret eden Yavuz, esnafın hal ve hatırını sorarak bayramlarını kutladı.



Yavuz, daha sonra Kocaeli Ticaret Odasınca yapılan Tavşantepe Çadır Barınma Alanı'nda bir araya geldiği depremzedelerin çadırlarına konuk, hüzünlerine ortak oldu.

Bir süre depremzedelerle sohbet eden Yavuz, devletin her daim afetzedelerin yanında olduğunu belirtti. Yavuz, bayramlarını kutladığı vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.



Vali Yavuz, Kocaeli'den temin edilen kuaför setlerini de ziyaretleri sırasında esnafa teslim etti.​​​​​​​

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