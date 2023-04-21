Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki kadın yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilde yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Hasan K. idaresindeki 23 AAP 157 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücünün eşi Behiye K, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın, ailenin yakınlarıyla bayramlaşmadan döndüğü sırada gerçekleştiği, yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

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