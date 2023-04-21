Karamürsel'de bayramlaşma programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, bayramın, gönülleri birleştirmesini temenni ederek, programa katılanların bayramını kutladı.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığını duanın ardından katılımcılar bayramlaştı.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve ilçede yaşayanlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.