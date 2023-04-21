Kocaeli'de kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi 2036 Sokak'ta bir kıraathanede B.K. ile E.A. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, E.A'yı sırtından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine, kavgada darp sonucu yaralanan B.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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