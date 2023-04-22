Çocuklar 23 Nisan coşkusunu Ormanya'da yaşayacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ormanya'da etkinlikler düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aileleriyle Ormanya’ya gelen çocuklar, 10.00-19.00 saatleri arasında atölyelerden gösterilere, yaban hayatından heyecanlı parkurlara kadar eğlence ve maceraya doyacak. Günün finalinde ise sanatçı Kıraç konser verecek.

Girişte bando, palyaçolar ve çeşitli ikramlarla karşılanacak çocuklar, giriş kapısından Orman Kütüphanesi’ne uzanan yol boyunca yüz boyama, maket yapımı, uçurtma, botanik, ebru, tohum ekimi, dinozor şapkası, el yapımı kağıt, çanta tasarımı, atığın serüveni, çim adam gibi onlarca atölyeye katılma imkanı bulacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Afet Farkındalığı ve Doğal Yaşam" alanı oluşturulan Ormanya'da gün boyu AFAD, AKUT, Kızılay görevlileri, afet konusunda bilgilendirme yapacak. İzci parkurunun yer alacağı alanda ayrıca doğada yaşam atölyesi, deri kolye atölyesi ve itfaiye parkuru yer alacak.

Ormanya'da kurulacak vitamin durağı, meyve şöleni, bembeyaz dişler, orman lezzetleri, Ayı Yemeği tatlı tarifler, Sincabın Meşeli Mutfağı gibi atölyelerde ise doğadan elde edilen malzemelerle hazırlanabilecek pratik tarifler verilecek.

Ormanya’nın en çok ilgi gören alanlarından Orman Kütüphanesi'nde de seçkin yazarlar misafir olacak. Ayşe Sevim, Yusuf Asal, Berfin Sıla Kepez, Yusuf Duru okurlarıyla buluşacak. Orman Kütüphanesi'nde ayrıca çocuklara yönelik kukla gösterisi ve bilmece yarışmaları da düzenlenecek.

Kurulacak iki sahnede gün boyu zumba kids, kılavuz gençlik korosu, Pamuk Prenses, Pepe çocuk müzikali, Zeynep Akyıldız ile çocuk şarklıları, Marmelat kukla şov, bilim şov ve Gönül Yeprem ile çocuk şarkıları, Çöp Atlas tiyatro oyunu etkinlikleriyle çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirecek.

Giriş kapısı dışında yer alan bölgede ise ana etkinlikler için büyük sahne kurulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla etkinliklerin açılış töreni gerçekleşecek. Sahne saat 16.00'da ünlü sanatçı Kıraç ve 100. Yıl Çocuk Korosu'nu misafir edecek. Kıraç, aralarında Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocukların da bulunduğu koro ile sahne alacak.

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