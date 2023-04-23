Ormanya'nın bayram tatilindeki ziyaretçi sayısı 200 bini aştı

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KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alanda kurulu, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya, kamp ve piknik alanlarıyla Ramazan Bayramı tatilini doğayla iç içe değerlendirmek isteyenleri misafir ediyor.

Yaban Yaşam Alanı'nda yaban hayatını gözlemleme imkanı bulan, 26 kilometrelik doğa parkurunda yürüyüş yapıp bisiklet kullanabilen ziyaretçiler, flora, kelebek ve kuş gözlem etkinlikleri gerçekleştirerek, alandaki 7 doğal gölette biyoçeşitliliği inceleme fırsatı bulabiliyor.

İlkbaharın gelmesiyle zengin bitki örtüsüyle karşılaşan, Kocaeli'ye ait endemik türleri görme deneyimi yaşayan ziyaretçiler, 52 türde 829 hayvana ev sahipliği yapan doğal yaşam parkında, kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türünü gözlemleyip doğanın içinde unutulmaz anlar yaşıyor.

İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım güzergahı üzerinde yer almasıyla tatilcilerin gözde rotaları arasına giren park, günlük ortalama 5-10 bin arasında değişen ziyaretçi sayısını katlayarak Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 200 binden fazla kişiyi ağırladı.

Park, Ramazan Bayramı tatili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da etkisiyle en yoğun günlerini yaşıyor.

- Ormanya en yoğun bayram tatili dönemini yaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine, dört mevsim farklı güzellikler sunan Ormanya'ya ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Sayıları günde ortalama 5 ila 10 bin arasında değişen ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Özyılmaz, hafta sonları, bayram ve özel günlerde ise bu rakamın katlanarak arttığını kaydetti.

Özyılmaz, ziyaretçilerin, Ormanköy, Böcek Oteli, Kuş Gözlem Alanı, Orman Kütüphanesi, Ormanın Sesi gibi alanları gezerek Çocuk Hayvan Çiftliği bölümünde hayvanlarla keyifli bir gün geçirebildiğini anlattı.

Ormanya'da geçen aylarda faaliyete giren "Ormanın Sesi" alanına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Özyılmaz, 7 metre boyundaki "Orman Adam" tarafından karşılanan ziyaretçilerin, alandaki megafonlar sayesinde doğadaki sesleri daha yoğun dinleyebildiğine değindi.

Ömer Bahadır Özyılmaz, parkın bayram tatilinde yoğun ilgi gördüğünü anlatarak, şöyle devam etti:



"Bayramın 1. ve 2. günü ziyaretçi sayımız 200 bini aştı. Ormanya, dört mevsim yoğun ilgi gören bir alan. Günlük ortalama 5-10 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Hafta sonları, bayram günleri ve resmi tatillerde ziyaretçi yoğunluğu artıyor. Bu yıl bayram tatilinde, çifte bayram da yaşadığımız için 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyoruz. Bugüne kadarki en yoğun bayram dönemini geçiriyoruz. Bayram tatili 3 gün, çevre illerden yoğun ilgi var. Şu anda otoparklarımız dolu, yollarda uzun kuyruklar mevcut. Yoğun ilgi görmeye devam ediyoruz. Ziyaretçilerimiz, 2 bin dönümlük doğal yaşam parkında 15 farklı etkinlik alanında keyifli vakit geçiriyor.

Bayramın üçüncü günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Bi Dünya Eğlence Ormanya'da' etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. El becerileri atölyeleri, afet ve doğa farkındalığı atölyeleri, macera parkurları, doğal lezzetler, doğada yaşam atölyeleri gibi 70'in üzerinde atölye ve etkinlik hazırlandı."

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