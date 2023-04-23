Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamürsel'de gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Daha sonra törene katılan Çakır, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler, saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Amiral Karamürsel İlkokulunda devam eden kutlamalarda Çakır, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiir dinletisi ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı programda, 23 Nisan kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya ve ilçe protokolü katıldı.

- Gölcük

Gölcük Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gölcük Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde süren törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert konuşma yaptı.

Mert, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve 'Milletin bağımsızlığını yine milletin bağımsızlığı azmi ile kurtaracaktır.' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Anadolu'nun dört yanını aydınlatan dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu, vatan millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlikti." ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.



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