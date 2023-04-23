Gölcük'te halk bayramlaşması yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



Kongre Sarayı'ndaki halk bayramlaşmasına, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Kaymakam vekili Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Emniyet Müdürü Veli Şengül, Gölcük Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Ada, iki bayramın bir arada yaşandığına değinerek, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda Ramazan Bayramı. Bu bayramda hep birlikte, bir arada olmanın sevincini yaşarken aynı zamanda bir o kadar hüzünlüyüz çünkü 6 Şubat'ta yaşanan depremde canlarımızı yitirdik. Depremde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilerim. Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Sezer de depremler nedeniyle bayramın buruk geçtiğini, Gölcük olarak deprem bölgesinde yaraların sarılması çalışmalarına katıldıklarını, gerekli yardımları yaparak, depremzedelerin acılarını paylaştıklarını kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Sezer, "Gölcük, birlik ve beraberliği ile hem bayramlaşmalarda hem de yardımlaşma ve dayanışmalarda ülkemiz genelinde örnek bir ilçe oldu. Tüm halkımızın bayramını tebrik ederim nice sağlık ve huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.​



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