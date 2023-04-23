Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'de depremzede çocuklar için bayram eğlencesi düzenledi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Hatay'ın Defne ilçesinde çadır kentteki çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle yürüyen çocuklardan oluşan 23 Nisan kortejiyle başladı.

Türk bayraklarıyla süslenen, marşların yankılandığı çadır kentte çocuklar, oyun grupları ve danslarla vakit geçirdi.

Sihirbazlık, jonglör ve çizgi film gösterimi gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara gün boyu pamuk şeker ikram edildi.





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