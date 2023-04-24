Kocaeli’de otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden Turgut Katırcıoğlu’nun idaresindeki 44 ACL 784 plakalı hafif ticari araç, Dilovası OSB mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan Cesur S’nin (26) kullandığı 34 FJ 0541 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Katırcıoğlu ile eşi Zeynep, amcası Gökmen ve oğlu Ekin Katırcıoğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, Zeynep ve Gökmen Katırcıoğlu’nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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